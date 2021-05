RÉÉCOUTEZ : Gauvain Sers fête la réouverture des terrasses en direct des halles de Dun-Le-Palestel

Retour au pays natal pour le chanteur creusois Gauvain Sers, venu marquer le coup et fêter la réouverture des terrasses et des salles de spectacles, en co-animant sur France Bleu Creuse un Happy Hour spécial, aux côtés de Thibault Alphonse. Trois heures d'émission durant lesquelles on a parlé musique bien-sûr mais aussi cinéma, cuisine, BD, tennis, foot, etc... Et en prime Gauvain et son acolyte-guitariste et ami Martial Bort, nous ont gratifié de quelques titres live.

Dira, dira pas ?

En début d'émission, Thibault Alphonse rentre direct dans le sujet : quel sera le titre du prochain album de Gauvain Sers ? Et bien Gauvain n'a pas craqué, et il ne l'a pas dit ! Il va donc falloir attendre encore un peu (pas trop longtemps) pour connaitre le titre du prochain album de Gauvain Sers, à paraitre d'ici l'été. Gauvain revient quand même sur la génèse du premier extrait, "Ta place dans ce monde" écrit pendant la 2eme vague du confinement.

Gauvain Sers revient sur la genèse de son nouveau titre "Ta place dans ce monde" Copier

Bon on ne saura donc pas ce 19 mai comment va s'appeler le prochain album de Gauvain Sers, mais Gauvain nous raconte quand même comment l'album a été écrit, car avec le confinement et l'arrêt des tournées, Gauvain a eu beaucoup plus de temps que d'ordinaire pour écrire cet album, même si cela n'a pas forcément changé ses méthodes de travail. Finalement, c'est plus en studio, le travail à deux, avec un nouveau producteur-réalisateur d'albums, que les choses ont évolué.

Gauvain Sers a eu plus de temps que d'ordinaire pour écrire son nouvel album. Il explique ce qui a changé par rapport à ses albums précédents Copier

Et si on écoutait un des tous premiers succès de Gauvain ? "Pourvu", joué en direct pour notre plus grand plaisir, accompagné de son complice guitariste Martial Bort, sous la halle couverte de Dun-Le-Palestel.

Gauvain Sers interprète avec son guitariste Martial Bort, "Pourvu", en live sous la halle couverte de Dun-Le-Palestel Copier

Les habitants de Dun-Le-Palestel et de la région sont venus nombreux pour retrouver le plaisir d'écouter "l'enfant du pays" Gauvain Sers sous la halle couverte © Radio France - François Dubois

Martial Bort accompagne avec sa guitare Gauvain Sers sur scène depuis 2016. Une véritable complicité, doublée d'une belle amitié. Et ils espèrent très vite désormais retrouver la scène et leur public.

Gauvain Sers et son guitariste Martial Bort, c'est une complicité et une amitié qui durent depuis leur première rencontre Copier

Martial Bort et Gauvain Sers, une amitié qui dure © Radio France - François Dubois

Vous aimez les pâtes ? Gauvain aussi !

Autre retrouvailles pour Gauvain pendant cette émission spéciale, cette fois-ci avec Ioana Clément, toque blanche du Limousin et cheffe du restaurant Joly à Dun-Le-Palestel. Ensemble ils parlent bien-sûr cuisine. Ioana a refait ses cartes, et réouvrira son restaurant le 9 juin prochain. Les formules restent sensiblement les mêmes avec les grands classiques et la bonne viande limousine, et une ardoise qui change en fonction du moment, toujours avec ce métissage qui caractérise la cuisine de Ioana. Pour Gauvain, ce qu'il apprécie, c'est surtout le moment, d'être au restaurant, d'être avec des amis. Et il avoue adorer les pâtes !

Ioana Clément, toque blanche du Limousin et cheffe de l’hôtel Joly à Dun-Le-Palestel papotent cuisine avec Gauvain Sers Copier

Ioana Clément, cheffe de l'hôtel Joly à Dun-Le-Palestel © Radio France - Romain Piques

Vous saviez que le film préféré de Gauvain Sers, c'est Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain ?

Côté cinoche, Gauvain a une tendresse particulière pour les polars, les thrillers, même si son film culte reste "Le fabuleux destin d'Amélie Poulain" de Jean-Pierre Jeunet. Pouvoir aller au cinéma, c'est une des choses qui a manqué le plus à Gauvain durant ces derniers mois. Du coup il est (presque) devenu accro aux séries sur les plateformes vidéo.

Gauvain Sers adore le cinéma, mais il s'est résolu, comme beaucoup d'entre nous pendant le confinement, à regarder beaucoup de séries sur les différentes plateformes Copier

Un mini-concert sous la halle couverte de Dun-Le-Palestel

France Bleu Creuse avait tout prévu ! Même la pluie. Donc, bien à l'abri sous la halle couverte de Dun-Le-Palestel, le "mini-concert" trois titres de Gauvain Sers et Martial Fort s'est déroulé sans souci. On vous laisse le réécouter, avec dans l'ordre "Ta place dans ce monde", "Comme si c'était hier" et "Les oubliés".

Gauvain Sers et Martial Bort en mini-concert sous la halle couverte de Dun-Le-Palestel pour fêter la réouverture des terrasses Copier

Une bande-dessinée qui retrace l'histoire et le destin de GM&S

La bande déssinée "Sortie d'usine" de Benjamin Carle et David Lopez retrace l'histoire de GM&S

Christophe Feugère de la librairie Mille Feuilles à Dun-Le-Palestel, qui nous donne régulièrement ses coups de cœur littéraires sur l'antenne de France Bleu Creuse, profite de la présence de Gauvain Sers pour reparler d'une BD intitulée "Sortie d'usine - Les GM&S, la désindustrialisation et moi", qui retrace l'histoire et le destin de la plus grande entreprise de la Creuse, installée à La Souterraine depuis 1963. Une bande-dessinée signée Benjamin Carle pour les textes et David Lopez pour les dessins.

Christophe Feugère de la librairie Mille Feuilles à Dun-Le-Palestel évoque avec Gauvain Sers une bande-dessinée retraçant l'histoire de GM&S Copier

Christophe Feugère de la librairie Mille Feuilles à Dun-Le-Palestel, vous donne régulièrement ses coups de cœur livres sur France Bleu Creuse © Radio France - François Dubois

Gauvain Sers et le tennis, une longue histoire

Émission spéciale oblige, le Sporting Club de France Bleu Creuse braque ses projecteurs sur les associations sportives de Dun-Le-Palestel, et on commence par une révélation : Gauvain Sers est (vous le saviez vous ?) un grand joueur de tennis. Jean-Marie Tixier et Jean-Louis Ferrandon du Tennis club dunois peuvent en témoigner : ils ont connu Gauvain tout jeune, et l'ont vu progresser au fil des années. Et Gauvain chaque année (ou presque) participe au tournoi organisé par le club, tournoi que Gauvain a gagné trois fois, en 2005, 2008 et 2009.

Gauvain Sers a commencé le tennis tout minot et c'est un sport qu'il adore et qu'il pratique au sein du club de Dun-Le-Palestel Copier

Jean-Marie Tixier et Jean-Louis Ferrandon du Tennis club dunois ont vu débuter Gauvain Sers sur les courts de tennis © Radio France - François Dubois

Gauvain Sers, fan du PSG depuis qu'il habite Paris, évoque aussi le football avec Antoine Delage, de l’entente sportive Dun-Naillat, qui nous parle de son club.

Gauvain Sers et Antoine Delage, de l’entente sportive Dun-Naillat n'ont pas refait le match... mais presque ! Copier

Antoine Delage, de l’entente sportive Dun-Naillat © Radio France - François Dubois

Gauvain Sers repart très bientôt en tournée !

Bientôt Gauvain va repartir pour toute une série de concerts, dans des Zénith, mais aussi dans des salles plus modestes, dans lesquelles il apprécie le rapport direct avec son public. Il y aura bien évidemment des concerts dans la région, notamment au Zénith de Limoges le samedi 4 décembre.

Gauvain Sers se prépare à repartir sur les routes pour une tournée qui devrait durer presque deux ans ! Copier