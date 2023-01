Remportez vos places pour le concert des Fatals Picard à l'Atmosphère de Rethel

En 2020, Les Fatals Picard on fêtaient leurs 20 ans ! À cette occasion, ils sont partis dans une tournée mondiale avec des pays exotiques tels que la Creuse ou les Ardennes. Pour notre plus grand plaisir, ils se produiront ce samedi 04 février à l'Atmosphère de Rethel à 20 h 30. Lors de ce concert, Les Fatals Picard vont vous offrir un voyage dans le temps à travers un panel de leurs titres les plus emblématiques comme, Goldorak est mort, sucer des cailloux, ou encore Punk à Chien...

Un concert à ne surtout pas manquer!

