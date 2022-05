Remportez vos places pour le concert France Bleu Live de Nolwenn Leroy le 19 mai !

Vous êtes fan de Nolwenn Leroy ?

Venez assistez à l'enregistrement de son concert France Bleu Live le 19 mai à 20 heures au Château de la Garrigue, à Villemur sur Tarn, entre Toulouse et Montauban.

Pour cela, il vous suffit de télécharger vos invitations en cliquant ICI et de suivre les indications.

Concert gratuit sur invitations. Vente interdite. 2 invitations maximum par personne. Dans la limite des places disponibles.

Parmi les chanteuses françaises d’aujourd’hui, Nolwenn Leroy trace assurément l’un des parcours les plus singuliers. Entrée dans le cœur des Français en étant l’une de leurs personnalités préférées, elle a dépassé la bagatelle de trois millions d’albums vendus, multiplié les duos avec les plus beaux noms de la scène française et tourné dans de nombreux pays.

Benjamin a écrit presque tout l’album, pourtant je le ressens comme hyper-personnel parce qu’il est arrivé à exprimer des choses que je n’aurais peut-être pas su dire. Moi qui doute tout le temps, il a su me mettre en confiance. Je suis heureuse de cet album

Pour son nouvel album, la chanteuse a eu envie d’évasion, de liberté, de « cavale », de légèreté mais aussi d’engagement. Alors, plutôt que de « se faire des nœuds dans la tête » à trouver le ton juste et la bonne couleur musicale, elle a préféré tout confier à quelqu’un d’autre. Elle savait Benjamin Biolay pas insensible à sa voix. Cela a donné le single « Brésil-Finistère », irrésistible appel à la danse qui puise dans les racines celtes de Nolwenn Leroy pour partir autour du monde.

On re-danse avec « Changer l’eau des fleurs » et son côté disco-kitsch assumé. Et on s’émeut à nouveau avec « En occident » qui pose le regard sur ces SDF invisibles, pourtant en bas de chez nous. Cette chanson nocturne marque mon engagement pour la Fondation Abbé Pierre, rappelle Nolwenn Leroy.