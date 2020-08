Remportez votre compilation de l'été sur France Bleu Isère

Une compilation pour la route des vacances

Les programmateurs musicaux de France Bleu vous ont sélectionné les tubes de cette année 2020 les plus "feel good", autrement dit, qui vous font du bien. Retrouvez dans notre nouvelle compilation toute la musique d'hier et d'aujourd'hui que vous écoutez dans nos programmes, pour passer un été dans la bonne humeur en ces temps difficiles.

Avec les tubes de Vianney "N'attendons pas", M. Pokora "Si t'es pas là", Jenifer "Comme c'est bon", Dojo Cat "Say so", Vitaa & Slimane "Avant toi", Claudio Capéo "C'est une chanson", LEJ "Tous les deux", Christophe Maé "La vie d'artiste" et bien d'autres !

Un triple album de 48 titres pour toute la famille, à écouter sur la route des vacances.

