Rémy Michelin photographe aérien, le groupe Supamoon en live et Nicolas maraîcher bio à Saint-Nazaire

De la musique fusion du Pays Catalan en confinement et en live acoustique, un photographe « peintre de l'air et de l'espace » mais aussi de l'agriculture bio depuis plus de 50 ans dans les P.O.

La Grande Confinade, la web émission de France Bleu Roussillon jusqu'à ce vendredi 9 mai, en confinement. Facebook Live de 17h à 18h et replay ensuite.

Rémy Michelin est connu pour ses belles photos aériennes et depuis l'an dernier il est « peintre de l'Air et de l'Espace », prix normalement ouvert uniquement aux peintres et aux sculpteurs, une prouesse pour un photographe.

Rémy est né à Reims et tout petit déjà il est fasciné par les avions militaires. Au milieu des années 80 il entre dans l'armée et devient photographe officiel de régiment. Plus tard il concrétisera un rêve avec la Patrouille de France. Rémy Michelin c'est aussi des images des JO d'Atlanta, du Tour de France, de Formule 1 et puis son histoire d'amour avec Perpignan qui se concrétise notamment par « 66 Sang & Or » avec Frédéric Revel ou encore «Canigó de Haut Vol ».

Son actualité, un financement participatif pour la sortie de son nouveau livre : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/le-livre-remy-michelin-peintre-de-l-air-et-de-l-espace

Rémy Michelin est un photographe audacieux qui sait se réinventer et qui vit son époque avec créativité et humilité, il est notre invité avec Patrick Mas et son portrait décalé est assuré par Guillaume Clavaud.

Nicolas Payré est agriculteur bio à Saint-Nazaire tout près de Canet-en-Roussillon. C'est une longue histoire de famille avec 4 générations. Des légumes de saison, quelques fruits mais aussi un petit peu d'élevage avec des brebis, des cochons et des poules pondeuses. 10 hectares, la relève familiale qui est là et une démarche dans le bio depuis 1967 !! C'est « Le Chant de la Terre » et c'est une grande histoire d'engagement, de protection et d'osmose avec la terre.

Supamoon est un groupe fusion des Pyrénées-Orientales d'envergure nationale, un trio avec Claudia, Pascal et Sylvain. Trois générations, un mini album sorti en mars dernier et un univers qui nous fait voyager entre r 'n'nb, électro, pop, son alternatif. Bref une voix veloutée et envoûtante, un univers planant, une rythmique en forme de battement de cœur pour le côté plus que jamais humain de cette musique profonde, pleine de réflexions et d'espoirs. Beaucoup de sensibilité dans ces notes qui évoluent aussi à la lumière mystérieuse de la lune. Et pour les influences ont est entre Pink Floyd et Björk en passant par Radiohead.

Claudia et Sylvain nous proposent un live acoustique dans cette Grande Confinade France Bleu Roussillon.

Le blind test de Julio Leone, le quiz musical à 3 reprises, on découvre l'objet du grenier de Lydie et Arno Visconti lit vos messages.

