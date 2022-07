INTERVIEW - The Inspector Cluzo avant leur concert du 13 juillet à Mont-de-Marsan

« Nous sommes agriculteurs : grosse pensée pour nos animaux qui sont en train de souffrir de la chaleur en ce moment ». C’est par ce message qu'a débuté le concert des Cluzo au Hellfest, festival au sud de Nantes le 17 juin dernier devant 50 000 spectateurs, jour de canicule avec 40° à l’ombre dans les Landes ainsi que sur le festival. Les Rockfarmers gascons qui, rappelons-le une dernière fois, sont aussi agriculteurs dans Les Landes à Eyres-Moncube, sont en tournée en Europe.

Entre deux concerts, les globe-trotters-rockeurs ont fait un détour par Mont-de-Marsan pour une interview confession au micro de France Bleu sur leur vie, leur œuvre et aussi et surtout un concert événement, le 13 juillet 2022, dans les Arènes de Mont-de-Marsan avec des musiciens de l'Orchestre Pau Pays de Béarn. Pour The Inspector Cluzo, les répétitions se sont multipliées ces derniers mois. Le groupe en formation unplugged (guitares acoustiques, batterie, piano, violoncelle, violon) sera accompagné par 16 musiciens de l'OPPB dirigé par Fayçal Karoui sur la scène du Plumaçon pour un concert unique.

Rencontre avec The Inspector Cluzo, Mathieu Jourdain et Laurent Lacrouts, au micro France Bleu de Marie-Cécile Gardey.

Interview des rockfarmers The Inspector Cluzo avant leur concert du 13 juillet dans les arènes de Mont-de-Marsan avec l'Orchestre de Pau Pays de Béarn. Copier

A concert exceptionnel, dispositif exceptionnel : cette soirée du 13 juillet annoncée à 21h30 sera retransmise en simultanée sur France Bleu Gascogne et France Bleu Béarn Bigorre. Une belle soirée en perspective de la part du duo qui fait la fierté de tout un territoire associé à l'Orchestre Pau Pays de Béarn.