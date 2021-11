Les Rencontres Musicales de Méditerranée réunissent les jeunes musiciens des pays du pourtour méditerranéen à Bastia et dans toute la Corse

Des groupes de musique traditionnelle et des orchestres classiques, des spectacles de danse, des voix venues de l’autre rive et des instruments, interprètes intimes de l’âme des peuples qu’ils représentent.

La XXIIe édition de cette manifestation, dont l’invitée d’honneur est l’Espagne, reprend avec plaisir le fil interrompu de la rencontre et ne se prive pas du bonheur de faire de la musique, d’organiser des spectacles, de créer et d’échanger avec des publics de tous âges.

Le concert d’ouverture, accueillera la soprano Julia Knecht et le pianiste Olivier Cangelosi, des corses de talent pour un concert classique exceptionnel.

Puis au cours de cette semaine, on dansera beaucoup ; tout d’abord avec la compagnie de danse de la libanaise Lamia Safieddine, puis avec les grecs de l’ensemble de musique et de danses «Parthénon » et enfin avec le derviche tourneur égyptien.

La musique traditionnelle nous fera voyager au son des guitares catalanes, avec l’ensemble musical algérien « Entik Muzik » et l’ensemble marocain « Maqam Al-Uchaq ».

Le groupe tunisien « Attarab » mêlera quant à lui, la musique aux chants arabes. Puis pour la première fois, en Corse, on accueillera les élèves génois du conservatoire « Niccolo Paganini » sous la direction du maestro Vittorio Marchese. Restons en Italie et plus précisément à Milan, pour retrouver les élèves de la classe des vents du conservatoire « Giuseppe Verdi » accompagnés de leur professeur, le talentueux Alessandro Bombonati.

Revenons en France où la perfection de l’interprétation des « Jeunes cordes de France » nous ravira encore une fois.

La joie d’être ensemble, de partager la musique d’où qu’elle vienne, trouvera son apothéose lors de la soirée de gala. Sous la direction du maestro Alessandro Bombonati et sur des arrangements d’Alberto Intrieri, l’ensemble des musiciens, accompagneront en formation symphonique le chant final « Erba Murella », une création conçue pour l’édition 2021 des Rencontres Musicales de Méditerranée, sur des paroles d’Ange Salducci et une musique de Charles Pach.

La joie d’être ensemble ne saurait être parfaite sans une gratuité de tous les concerts.

Du 8 au 13 novembre 2021 . + d'infos ici