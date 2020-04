“Renversant, le concert des confinés” mercredi 22 avril sur France 3

View this post on Instagram

Très beau (et long) tournage de notre émission culturelle #Renversant hier avec mon @raphal_yem, et nos invités @caliofficiel @blankass et @ezkstreetart. Je pense qu’on se souviendra tous longtemps de cette soirée hors-sol, où nous devions continuer de tourner et organiser un concert, alors que nos futurs proches étaient suspendus à l’annonce du président. Pour nos artistes, cela a immédiatement signifié l’annulation de certains de leurs concerts, et donc l’impossibilité de partager leurs nouveaux albums avec leur public. Et pour nous, intermittents et indépendants de l’équipe, accepter comme tout le monde que l’on va perdre les prochains tournages prévus... et que demain sera incertain. Ambiance boule au ventre mais bizarrement on était ensemble, en huis clos loin de chez nous, et ça faisait chaud au cœur de traverser ces annonces anxiogènes avec cette belle petite troupe. Ça a joué, ça a chanté avec ses tripes, et ça a rigolé jusqu’à très très tard parce que : la vie ! . . . . . . @france3centrevaldeloire