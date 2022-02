Réouverture des discothèques : la playlist de vos débuts de soirées par les animateurs de France Bleu !

On ressort les boules à facettes !

20 mois de fermeture en deux ans... Les discothèques sont les lieux de loisirs qui auront été fermés le plus longtemps pendant cette pandémie. Et si ce n'est pas vraiment fini, la réouverture des "boîtes" est la bienvenue et donne l'occasion aux Français de retrouver ces grands moments de convivialité qui nous manquaient tant ! Alors pour fêter ça, tout France Bleu s'est mobilisé pour fêter dignement le retour des discothèques !

Après notre playlist spéciale "disco" et nos émissions sur le sujet, on s'est dit que le mieux, c'était encore de vous aider à vous mettre dans l'ambiance pour un bon début de soirée avant d'aller franchir les portes de votre nightclub préféré ! Nos animateurs/animatrices et quelques collaborateurs partagent avec vous leurs titres incontournables pour un bon début de soirée !

Et vous allez le voir, les goûts sont éclectiques, il y en aura pour tout le monde ! Pop internationale, variété française, souvenirs des nineties : vous êtes prêts ? C'est parti !

La playlist pour bien commencer la soirée

Catherine Quiqandon, animatrice : I gotta feeling, The Black Eyed Peas

Et on peut difficilement s'en passer de cette chanson ! Véritable tube de début de soirée tout droit venu de 2009, c'est devenu un incontournable du genre :

Arnold Derek, animateur : Get down on it, Kool & The Gang

Géraldine Mayr, animatrice : I wanna dance with somebody, Whitney Houston

On vous partage aussi quelques beaux moments dans tout le réseau France Bleu ! Et voici France Bleu Elsass avec Jonathan Wahl !

Romain Fresu, l'auteur de cet article : Respire Encore, Clara Luciani

Elle vient de cartonner aux Victoires de la Musique que vous avez pu vivre sur France Bleu et France 2 ! Impossible de ne pas la retrouver dans votre playlist début de soirée !

Fred Ballard, chroniqueuse : Fever, Dua Lipa et Angèle

Pia Clemens, animatrice : Toxic, Britney Spears

Maxime Veyrier, animateur : Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire

David Kolski, animateur : Sing Hallelujah, Dr Alban

Franck Duret, animateur : Les démons de minuit, Images

Véritable hymne des débuts de soirée s'il en est...

Eric Bastien, animateur : Blame it on the boogie, The Jacksons

Fatima Ziat, animatrice : Somebody else's guy, Jocelyn Brown

Murielle Giordan, animatrice : Juice, Lizzo

On espère qu'avec ça, vous aurez de quoi faire avant d'aller retrouver vos clubs et discothèques préférés ce weekend !

Les suggestions des programmateurs de France Bleu :

