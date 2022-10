Repartez avec vos places pour la comédie musicale Je vais t'aimer

Énorme succès-surprise de la fin d'année 2021, la comédie musicale Je vais t'aimer revient en Champagne-Ardenne pour une nouvelle date.

Autour des tubes de Michel Sardou va se tisser une histoire originale et émouvante se déroulant sur une période allant des années 60 aux années 2000, à bord du mythique paquebot France notamment.

Hommage à l'un des plus grands chanteurs français

Michel Sardou s'est rapidement imposé comme un chanteur à succès : ses tubes, nombreux ont séduit un grand nombre de Français, au fil des années.

Cette comédie musicale est donc un véritable hommage appuyé et sincère envers l'un des plus grands chanteurs de notre époque. Les plus grands tubes de Michel Sardou ont été repris dans le cadre de cette comédie musicale.

Des places à gagner

La comédie musicale Je vais t'aimer sera jouée le 15 octobre prochain à la Reims Arena, dès 20 heures. Vous pouvez repartir avec vos places en jouant ci-dessous.

