Repartez avec vos places pour le spectacle 500 Voix pour Queen à la Reims Arena

Une première en Europe ! 500 choristes rendant hommage à Queen, l'un des groupes les plus importants du rock, c'est ce qui attend le public présent à la Reims Arena le samedi 1er avril pour le spectacle 500 Voix pour Queen ... et ce n'est pas un poisson d'avril !

Des voix internationales aussi puissantes qu'exceptionnelles, des musiciens aguerris et talentueux, une mise en scène digne des films hollywoodiens et donc, 500 choristes : la recette magique pour faire de ce concert un hommage aussi exigeant que proche des concerts du légendaire groupe Queen.

500 VOIX POUR QUEEN - UNIQUE EN EUROPE

Toutes les chansons les plus connues seront reprises par 500 Voix pour Queen, de Bohemian Rhapsody à We will rock you et tant d'autres !

La tournée passera par la Reims Arena, ce samedi 1er avril dès 20 heures.

Un spectacle qui replongera, durant deux heures, le public dans les années 70 et 80, dans la folie musicale du groupe porté par Freddie Mercury. Et France Bleu Champagne-Ardenne vous propose d'être dans ce public de chanceux, samedi 1er avril dès 20 heures, en repartant avec vos places !

Pour cela, jouez au 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) toute cette semaine !