Repartez avec votre repas-croisière pour 2 grâce au Bateau Champagne Vallée de Cumières !

Une croisière au cœur des vignobles de Champagne, ça vous tente ? C'est ce que vous propose de gagner, sur notre antenne, le Bateau Champagne Vallée. Situé à Cumières, à deux pas d'Hautvillers, le berceau du champagne, et à 25 kilomètres de la Cité des Sacres, le Bateau Champagne Vallée propose à ses clients différents types de croisière. Vous pouvez retrouver l'ensemble du programme 2022 et des prestations proposées sur leur site officiel.

Un moment entre découverte et tranquillité

Une croisière, c'est un moment unique de détente et de partage avec l'être aimé et de découverte d'un joli environnement extérieur. Et lors que la croisière s'accompagne d'un repas au sein du bateau, le bonheur est décuplé ! La navigation ressemble à une parenthèse enchantée...

Le Bateau Champagne Vallée, paré de ses nouvelles couleurs - © Bateau Champagne Vallée

En remportant la finale du 5/5 du dimanche 5 juin, vous aurez donc une occasion unique, avec le Bateau Champagne Vallée, de voir les paysages champenois d'un autre œil tout en goûtant un délicieux repas !

Comment jouer ?

Pour jouer, rien de plus simple : il suffit de participer à Côté Jeu, le 5/5, du lundi au vendredi de 11h à midi. Chaque gagnant quotidien repartira avec sa croisière et, dimanche 5 juin, la finale opposant tous les gagnants de la semaine aura lieu : le grand gagnant repartira avec son repas-croisière sur le Bateau Champagne Vallée.

Pour tenter votre chance, composez le 03.26.48.2000 (prix d'un appel local) dès que le 5/5 démarre, du lundi au vendredi !

Bonne chance à tous et voguez vers la victoire, cette semaine !