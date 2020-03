Répétitions publiques : Un moment privilégié au cœur du chœur de l'Opéra de Tours

Les 13 et 20 mars, le chœur de l'Opéra de Tours sort du grand théâtre pour des répétions publiques. Rendez-vous au CCCOD et à la bibliothèque centrale pour découvrir l'envers du décor des prestations lyriques de l'ensemble vocal.

Benjamin Pionnier, directeur de l'Opéra de Tours et Sandrine Abello, chef de chœur, ont en commun une volonté farouche: rendre la musique accessible à tous les publics. Pour cela, l'Orchestre Symphonique Région Centre Val de Loire-Tours et le Chœur de l'Opéra de Tours sortent régulièrement des murs du Grand théâtre. Concerts en région ou concerts en plein air à succès pour l'orchestre, apéro concerts aux Halles de Tours ou répétitions publiques pour le chœur... Les idées ne manquent pas et plaisent aux tourangeaux.

Deux répétions en Mars

Ce mois-ci, c'est à l'heure du déjeuner que le chœur donne rendez-vous à son public pour deux répétitions hors les murs. La première se déroulera vendredi 13 mars de 12H30 à 14H au CCCOD (Centre de Création Contemporaine Olivier Debré). La seconde est prévue vendredi 20 mars à 13H à la bibliothèque centrale de Tours.

Ces répétitions publiques sont de vraies séances de travail pour les 13 choristes placés sous la direction de Sandrine Abello et accompagnés par le pianiste Vincent Lansiaux. Elles sont aussi pour le public des sortes de concerts enrichis. En effet, les mélomanes pourront profiter du talent des musiciens tout en appréhendant la manière dont un chœur comme celui de l'opéra de Tours travaille pour les grands concerts à venir. Une façon d'être assis à la fois dans les fauteuils d'orchestre et dans les coulisses. Ces répétitions publiques permettent également aux tourangeaux de s'approprier d'autres lieux de culture, comme ce sera le cas au CCCOD et à la bibliothèque centrale.

Sandrine Abello dirige une répétition publique du chœur de l'opéra de Tours - OPERA DE TOURS

Lors de ces rendez-vous de mars le public entendra les premiers morceaux de Giovanni d'Arco, opéra de Verdi qui sera donné au Grand Théâtre de Tours du 15 au 19 mai : le chœur vient de commencer les sessions de travail pour cette oeuvre. Sont également au programme de ces deux répétitions publiques des extraits d’ouvrages et programmes de concert en cours. L'occasion d'entendre quelques partitions de Gershwin, Bernstein ou de compositeurs contemporains comme Mirtha Pozzi ou Baptiste Trotignon.

Ces répétitions publiques sont proposées gratuitement au public tourangeau et sont accessibles à tout âge. Une belle occasion de partager un moment de belle musique et un instant de la vie d'un chœur professionnel.