Replongez dans les années 90 avec Allan Théo

On ne peut plus se presser et se compresser, laisser aller notre cœur de foule sentimentale pour aller applaudir les stars de notre adolescence, Allan Théo propose de le revoir en concert, sur internet. Avant un vrai retour sur scène. Dans le Gard comme l'espère de nombreuses ex-fan des nineties !

Dans la génération Boys Band

Fin des années 90, sur la vague des 2 be 3 et autres Worlds Apart, un chanteur bien de chez nous comme son nom ne l'indique pas, Allan Théo, avait eu son quart d'heure de célébrité avec quelques tubes comme Emmène moi ou Lola.

Des souvenirs partagés 25 ans plus tard...sur internet

Vingt-cinq ans plus tard, toujours avec son corps d’Apollon, il décide maintenant de surfer sur la vague de la nostalgie de ces années-là en proposant des concerts en streaming, joués en direct sur le net. L'un a lieu ce samedi 16 janvier au soir, sur une thématique "sensuelle" et l'autre à l'heure du thé(o) en milieu d'après-midi. Et cela fonctionne, comme il le raconte à France Bleu Gard Lozère : "Les concerts sont très vite complets".

Allan Théo : "Bien sûr que je connais le Gard"