On reste en contact avec le groupe Space Alligators

Avant de retrouver les scènes de la région, voici un morceau du groupe Space Alligators : "Shake your ass".

Les artistes ne sont pas encore autorisés à retrouver les scènes. France Bleu vous propose de rester en contact avec eux avec des cartes postales musicales.

Le groupe Space Alligators est né sur la côte d'Opale avec Martin et Gauthier. Comme beaucoup d'autres, le groupe a grandi, déménagé, tourné... et aujourd'hui Space Alligators comprend quatre membres : Martin, guitare/chant, Simon, guitare/chœurs, Robin, basse/chœurs et Nathan, batterie/chœurs.

Leurs compositions s'inspirent du rock indépendant. Ils écrivent leurs chansons et la dernière "Destiny" est disponible à l'écoute et à l'achat ici.

