On reste en contact avec le groupe Swingin' partout qui nous offre en medley Les yeux noirs

Le groupe des Hauts-de-France Swingin' partout vous offre cette carte postale musicale dans laquelle ils se sont mis en scène pendant le confinement.

Swingin' partout est un groupe de quatre musiciens qui se sont retrouvés autour du swing, du jazz Manouche tout en alliant le classique, le rock et les musiques du monde.

Depuis 2004, ils sont sur toutes les scènes et remportent un beau succès. Swingin' partout reprend des thèmes connus et d'autres, et sur scène ils donnent énergie et émotion à ces musiques traditionnelles.

Dans ce clip, ils se sont mis en scène pendant le confinement pour vous offrir un medley autour du thème "Les yeux noirs". La chanson traditionnelle russe est devenue un standard du jazz manouche avec l'interprétation de Django Reinhardt. Swingin' partout vous en donne une version très colorée.

Les artistes des Hauts-de-France sont dans nos émissions Par ici la musique et Nouvelle scène.

