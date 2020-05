On reste en contact : le duo TempoDrama

On reste en contact avec les artistes des Hauts-de-France pendant le confinement. Voici le duo TempoDrama qui vous propose sa chanson "Ça prendra le temps" en vidéo.

Mathilde Braure (chant-clavier-accordéon) et Gaspard Furlan (guitare-clavier et programmation) forment le duo TempoDrama. Deux générations se côtoient pour vous proposer de la musique électro-pop.

Mathilde Braure est comédienne, chanteuse et musicienne passionnée. Elle a fait partie du duo ''Les Belles Lurettes'' pendant près de quinze ans.

Aujourd'hui, la voilà dans un nouveau duo avec Gaspard Furlan. Ils se définissent comme un duo "trans-générationnel" et sur scène c'est un mélange de fraîcheur et maturité, happy-sounds et hard-poésie, cougar et gigolo, de profondeur en dérision.

Suivez l'actualité du groupe TempoDrama sur Facebook

Et pour en savoir plus : le site de TempoDrama.

