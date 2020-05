On reste en contact : le groupe La Goulue chante pour vous "Atomes crochus"

Les quatre musiciens du groupe La Goulue vous offrent une version confinée de leur titre "Atomes crochus".

La Goulue, c'est un groupe de quatre musiciens : Aldo, guitare acoustique, électrique et piano, Ben à la batterie, David au saxophone et Henri au chant, piano et accordéon.

Leurs chansons sont tour à tour sautillantes et décalées. Leurs textes, en français, sont porteurs de réflexions et d'invitations à changer son regard.

La Goulue s'est produit sur les scène, les festivals. Leur premier EP "Chanson nouvelle" est sorti en 2019 et comporte quatre titres. Vous pouvez l'écouter ici.

Les artistes des Hauts-de-France sont dans nos émissions Par ici la musique et Nouvelle scène.

