On reste en contact : le groupe lillois La Corde Raide

On reste en contact avec les artistes des Hauts-de-France. La Corde Raide vous interprète une chanson toute nouvelle depuis une rue de Lille : "In vivo".

Les artistes ne sont pas encore autorisés à reprendre le chemin des scènes. Pour rester en contact avec eux, France Bleu se fait le messager de leurs cartes postales sonores.

Voici un groupe métissé à mi-chemin entre la Réunion et Lille. La Corde Raide a vu le jour en 2017 avec la rencontre entre Olivine Véla, accordéoniste réunionnaise et Jules Depinois, chanteur et guitariste lillois.

Très vite, ils se démarquent avec leurs chansons poétiques, optimistes servies par leur musique métissée. Ils ont publié leur premier album "Danse entre deux eaux" en juillet 2019.

Juste avant le confinement, ils ont tourné le clip de leur chanson "Largue toute" à la Réunion. Il est à voir ici.

