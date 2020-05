On reste en contact : le groupe de Hénin-Beaumont Rivelaine

Avant de les revoir sur les scènes, écoutez le groupe Rivelaine des Hauts-de-France. Ils vous proposent une version acoustique de leur titre phare : "Memento mori".

Composé de quatre musiciens, Rivelaine est très influencé par le rock français et anglo-saxon.

Le groupe est originaire du bassin minier du nord de la France, plus précisément de Hénin-Beaumont. Et cette origine n'est pas anodine, elle se ressent dans leurs musiques et leurs textes.

Leurs chansons sont écrites en français et parlent d'humanité, d’amertume et d’espoir. Sur scène, ils véhiculent de l'émotion. Après leur premier EP sorti en 2016 Memento mori, ils ont sorti un second album "Vivre libre" en 2019.

Pour cette carte postale, ils ont choisi le titre "Memento mori", en version acoustique.

