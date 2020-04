On reste en contact : une chanson du film "Les choristes" interprétée par Pavel

OPendant le confinement, gardez le contact avec les artistes de votre région. Pavel a choisi une improvisation au violon sur une chanson du film "Les choristes", dont la musique est signée Bruno Coulais.

Pavel est de Béthune. Musicien de formation plutôt classique, il a monté le projet Pavel & Aérosnop avec son frère et des amis d'Amiens.

Confiné comme tout le monde actuellement, Pavel a choisi de nous jouer une improvisation sur une chanson du film "Les choristes" : la chanson "Cerf-volant", de Bruno Coulais. Pavel est au violon et sa maman au piano.

Message particulier : le groupe Fine Production s'investit dans une démarche en faveur des enfants hospitalisés. A cause du Covid-19, ces enfants ne peuvent plus recevoir de visites. Pour les égayer un peu, Fine Production recueille des vidéos d'artistes, avec un petit message spécial pour les enfants. Si vous travaillez avec des enfants et que vous souhaitez avoir accès à ces vidéos, prenez contact avec eux : Fine Production.

On reste en contact avec les artistes des Hauts-de-France et France Bleu !

Les artistes des Hauts-de-France sont dans nos émissions Par ici la musique et Nouvelle scène.

à voir aussi On reste en contact : William Schotte joue le Tango de la discorde depuis chez lui