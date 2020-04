On reste en contact : violoncelles en musique avec Timothée Couteau

Pendant le confinement, les artistes des Hauts-de-France jouent pour vous. Timothée Couteau est violoncelliste et il interprète pour vous une de ses compositions.

Timothée Couteau a découvert le violoncelle à l'âge de 8 ans. Après la musique classique, il va beaucoup jouer avec des chanteurs, des metteurs en scène, auteurs...

Timothée expérimente aussi, il écrit des morceaux pour son instrument. Deux disques ont été publiés : Les Violoncelles seuls (édité par Cézame Music) et Cello Journey (Universal).

Sur scène, Timothée Couteau joue avec un instrument augmenté. Son violoncelle est lié à un deuxième violoncelle et le rendu est juste incoyable : on est porté dans l'univers musical de l'instrument et de l'artiste.

Pour en savoir plus, consultez le site de Timothée Couteau

On reste en contact avec les artistes des Hauts-de-France grâce à France Bleu !

