RETOUR EN IMAGES Chico prend les commandes de France Bleu Vaucluse

Tous les chemins mènent à France Bleu Vaucluse

Chico, le chanteur du groupe Chico and the Gypsies, passait la journée avec nous dans les studios de France Bleu Vaucluse à l'occasion de la sortie du nouvel album de son groupe "Otro camino ".

ⓘ Publicité

Chico, c'est la Camargue, c'est la ville d'Arles où il a installé le Patio, un espace qui mêle restaurant et cabaret... C'était donc l'occasion de cuisiner les spécialités camarguaises dans Côté Saveurs de 10h à 11h avec Mathieu Doucet !

Côté Saveurs, la cuisine camarguaise

Gardianne de taureau, pélardon, anchoïade, fougasse et autres gourmandises étaient à l'honneur avec des invités gourmands : Sylvain et David qui tiennent la boutique "Inspiration Camargue" aux Halles d'Avignon. A la fois épicerie fine et traiteur, ils nous ont également fait découvrir le vin BIO du Mas de Valériole situé en plein cœur du Parc Naturel Régional de Camargue.

Le questionnaire de Proust

Vous avez toujours voulu savoir quel est le plat favori de Chico, si il est plutôt salé ou sucré, ce qu'il ne faut surtout pas lui servir à table et quel est sa gourmandise inavouable ? Mathieu Doucet a osé lui posé ces questions, écoutez :

loading

Côté Saveurs avec Chico & les Gypsies

Confidences, anecdotes, musique live avec les Chico & The Gypsies

C'était le programme de l'après-midi dans les studios de France Bleu Vaucluse. Quelques auditeurs privilégiés ont pu rencontrer Chico pour un concert privé.

Concert Chico and The Gypsies dans les studios de France Bleu Vaucluse

Des auditeurs invités le 12 avril

Puis c'est en live pendant le 16/19 de France Bleu Vaucluse avec Maxime Peyron que Chico et ses musiciens ont joué des titres de leur nouvel album Otro Camino.

Otro Camino en live

Un retour aux sonorités gitanes adorées de ses fans et du grand public ! Chico, ce sont 40 ans de carrière, des millions de disques vendus avec les Gipsy Kings dont il est co-fondateur et des concerts dans le monde entier désormais avec Chico and The Gypsies .

Une carrière qui se célèbre

L'artiste peintre Grégoire Martinez, alias Grégory, a offert ce 12 avril une toile sublime à Chico. De quoi graver, à coup sûr, le passage de Chico and The Gypsies dans les studios de France Bleu Vaucluse.

L'œuvre du peintre Grégoire Martinez, alias Grégory.

À lire aussi Chico and the Gypsies passent la journée du 12 avril dans les studios de France Bleu Vaucluse