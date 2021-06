Retour en images du concert 100% solidaire de France Bleu Gironde.

Pour remercier les premières lignes de la crise sanitaire, France Bleu Gironde organisait le samedi 19 juin au Pin Galant de Mérignac, un concert 100% solidaire avec sur scène Flo Delavega, Granny Smith et le duo Franck & Damien.

Ils étaient 450 invités de France Bleu Gironde et Bordeaux fête le vin, rassemblés au Pin Galant de Mérignac: Infirmiers, infirmières hôtes et hôtesses de caisse, pompiers, aide-soignants ou encore professeurs des écoles pour un concert 100% Solidaire. Sur scène, pour les remercier de l‘engagement de ces premières lignes pendant la crise sanitaire, Flo Delavega, Granny Smith et Franck&Damien ont chanté pendant près de 2 heures. Retour en images sur des moments forts en émotion.

Retour en images sur ce concert 100% solidaire.

Le duo girondin Franck&Damien passionnés de musique américaine pop&Folk

Le duo Franck&Damien - Jeanelle Bernart

Les Granny Smith avec William et Sarah un duo bordelais que vous avez découvert sur France Bleu Gironde.

Granny Smith © Radio France - Jeanelle Bernart

Et Flo Delavega de retour sur scène après 4 ans d'absence pour son premier album solo "Reveur Forever".

Flo Delavega © Radio France - Jeanelle Bernart

Encore merci à tous, ce concert était pour vous: les 450 héros de notre quotidien.

Le concert est à réécouter ce dimanche 20 juin à 20h00 sur France Bleu Gironde.