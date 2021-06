Retour en images sur le concert Solidaire de France Bleu Gironde et Bordeaux fête le vin !

Flo Delavega, Granny Smith et Franck&Damien pour cette programmation de ce concert gratuit à la salle du Pin Gallant de Mérignac.

Durant trois semaines toutes celles et ceux qui le souhaitait on pu s'inscrire sur le site de Francebleu.fr pour venir voir sur scène les artistes mobilisés pour cette soirée de remerciement.

Un concert imaginé pour dire un grand MERCI aux infirmiers, infirmières aides soignants professeurs des écoles , agents d'entretiens hôtes et hôtesses de caisse.

Brigitte Bloc Présidente de l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole Vice-Présidente de Bordeaux Métropole en charge du tourisme, des évènements et équipements métropolitains Conseillère municipale déléguée au tourisme et à l’économie du vin à la Mairie de Bordeaux, Gabriel Valdisseri Directeur de France Bleu Gironde et Alain Anzianni Maire de Mérignac et Président de Bordeau métropole on rendu cette soirée possible.

Retour en images sur ce concert 100% solidaire.

Le duos girondins Franck&Damien passionnés de musique américaine pop&Folk

Les Granny Smith avec William et Sarah un duo bordelais que vous avez découvert sur France Bleu Gironde.

Et Flo Delavega de retour sur scène après 4 ans d'absence pour son premier album solo "Reveur Forever".

Encore merci à tous ce concert était pour vous, à la fin de la soirée chaque invité est reparti avec une bouteille de vin offerte par " Le syndicat des vins bios d'Aquitaine " histoire de trinquer à la vie d'après.

Le concert est à réécouter ce dimanche 20 juin à 20h00 sur France Bleu Gironde.