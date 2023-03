Retrouver Daniel Guichard pour une interview le 30 mars dans "On découvre ensemble" à 8h40 !

Daniel Guichard est un auteur, compositeur, producteur et c hanteur français, il touche les cœurs avec ses mots, Franc-tireur et libre-penseur.

ⓘ Publicité

Daniel Guichard en tournée avec son spectacle "Et si c'était à refaire ?" . Retrouvez les deux chansons " Ursula, Ursula " et " Un matin sur la terre ", premier titre de son prochain album.

‘'Si c'était à refaire... je referais surement beaucoup de choses à l'identique , mais je suis certain aussi que plein d'autres choses seraient différentes."

Il sera samedi 1 avril au zénith d'auvergne, jouez et gagnez vos places à l'antenne au 04 73 34 20 00

Daniel GUICHARD - Un Matin sur la Terre