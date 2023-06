Revivez la fête de la musique 2023 à Marseille avec France Bleu Provence !

La Batucada Mulêketú festive et endiablée Marseille !

Des ateliers Paléo-Musique à Cosquer Méditerranée !

À quoi ressemblait la musique produite par nos ancêtres ? Comment la produisaient-ils et dans quels contextes ? Lors de cet atelier, le.la médiateur.rice vous présente dans un premier temps les connaissances que nous avons sur la musique au paléolithique supérieur, accompagnées de présentations et de démonstrations d’instruments. Viendra ensuite votre tour de fabriquer et de décorer votre propre instrument de musique à la manière de nos ancêtres, au cœur de Cosquer Méditerranée !

Cosquer Méditerranée © Radio France - Cosquer Méditerranée

Scotto Musique, le magasin emblématique de Marseille, sort le piano dans la rue de Rome !

Le magasin de musique Scotto Musique , enseigne familiale passionnée depuis 1921, se met à la fête toute la journée ! Des jeunes, des moins jeunes, des familles pour partager la musique ! Parmi eux, Alisa, une jeune Ukrainienne arrivée à Marseille l’année dernière, qui venait jouer du piano au magasin et qui depuis a obtenu son diplôme du Conservatoire avec mention très bien. Autre belle histoire, Mourad , originaire des quartiers Nord qui a signé chez Universal, auquel Scotto avait offert un piano il y a deux ans !

Mourad, le jeune pianiste des quartiers Nord de Marseille chez Universal Music France - Universal Music France

La famille Baylan, nous livre l'Arménie en musique ! © Radio France - Massimo Bellini

Scotto fête la musique rue de Rome ! - Mélanie Masson

Africa Fête chez Archipels, boutique éco-responsable !

Le Festival Africa Fête 2023 se poursuit du 17 au 30 juin dans plusieurs lieux de Marseille, pour vous faire danser, vibrer, au son des cultures africaines. Pour cette fête de la musique, direction Archipels , boutique d’artisanat, épicerie fine et produits culturels. Ouverte en 2021 par Mialy, militante du commerce équitable marseillo-malgache et directrice du festival, vous y trouverez vinyles, bijoux, tapis, vaisselle, photos, vêtements, accessoires, des créations d'ici et d'ailleurs, toujours engagées. Vinyles, bijoux, tapis, vaisselle, photos, vêtements, accessoires…Des couleurs, des rencontres, des cultures à découvrir !

