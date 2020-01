Revivez le concert Backstage avec Quatuor Megamix et Balluche de la Saugrenue au Nouvel Atrium à Saint-Avertin

Revivez en vidéo le premier concert Backstage de la saison 2020, organisé par France Bleu et France 3 Centre Val de Loire, avec l'étonnante et décalée prestation du Quatuor Megamix et le voyage musical du Balluche de la Saugrenue.

Saint-Avertin, France

Ce vendredi 13 décembre 2019, au Nouvel Atrium de Saint-Avertin, marquait le début de la nouvelle saison des concerts Backstage, organisés par France Bleu et France 3 Centre Val de Loire. Une soirée afterwork aux sonorités dub, tango, swing, dancefloor, electro-rock , et humour avec le Quatuor Megamix et Balluche de la Saugrenue.

Quatuor Megamix : un spectacle humoristique et musical

Par leurs mises en scène aux limites de l'absurde et des arrangements musicaux inattendus, les quatre artistes touche-à-tout du Quatuor Megamix, ont proposé ce vendredi 13 décembre, un spectacle bourré d'humour et dans lequel les spectateurs, invités à "communier" avec eux, ont eu leur part à jouer, rendant cette soirée tout à fait singulière et unique.

Le voyage musical du Balluche de la Saugrenue

Autre ambiance avec l'esthétique unique, entre chanson, swing, musette et musiques actuelles, de l'équipage du Balluche de la Saugrenue, sous le commandement de Océane Halpert, alias Sacha La fauve. Un spectacle musical dynamique et poétique, dans lequel l'émotion s'est mêlé à une irrésistible envie de danser, qui à fini par contaminer tout le public du Nouvel Atrium.