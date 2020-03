Revivez le Cyber Fest Noz sur la page Facebook de France Bleu Breizh Izel

Le 27 juillet dernier s'est tenue la 21ème édition du Cyber Fest Noz, organisé par l'An Tour Tan. Et en cette période de confinement, France Bleu Breizh Izel et An Tour Tan vous proposent de vivre, ou de revivre ce bel événement sur la page Facebook de votre radio.

A partir de 21h, embarquez pour plus de 5h de danses, de musiques et de bonne humeur à partager avec Ampouailh Fest Noz, le Bagad Kemper, Rozen Tallec & Yannick Noguet Quartet, Hyacinthe Le Henaff, Ndiaz et Noon !

Alors n'hésitez pas à pousser les meubles, et seul.e ou en famille, dansez comme si vous y étiez ! Et partagez nous vos photos, et vos vidéos devant ce Cyber Fest Noz sur nos réseaux sociaux, on veut vous voir danser dans votre salon !

Notez le rendez-vous dans vos agendas, ce samedi 28 mars, à partir de 21h, c'est sur la page Facebook de France Bleu Breizh Izel que ça se passe.

Même pendant le confinement, à la radio ou sur les réseaux sociaux, on reste à vos côtés, sur France Bleu, 100% solidaire !