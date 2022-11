Richard Gotainer : la musique des mots

Richard Gotainer est beaucoup plus qu'un chanteur rigolo. Il se fait connaître dans les années 1980 avec des tubes comme Le Mambo du Décalco , Le Youpi , Le Sampa ou Poil au tableau . Amuseur, il est aussi bien plus que cela. Comédien, publicitaire, chanteur, l'homme est également un auteur qui triture les mots pour en extraire un nectar parfois un peu piquant.

Dans une chanson, il ne peut pas y avoir un mot qui ne sert à rien. Il faut que tout soit précieux. - Richard Gotainer

Richard Gotainer est multiple, son œuvre est le reflet de ses influences : l'humour grassement subtil de Gotlib ou le rock de J.J. Cale participent à ce joyeux bazar où se bousculent poésie faussement naïve, personnages chahuteurs et bonne franquette.

Pour mettre en scène ce drôle de théâtre, Richard Gotainer n'a qu'une seule arme : les mots !

Des mots à voir

Grand amateur de bande dessinée (il a même consacré l'album Vive la Gaule aux personnages d'Astérix ), Richard Gotainer crée des images, mais il le fait avec les mots. Un talent très pratique quand il s'agit de pondre quelques slogans publicitaires imparables, ancrés dans les esprits depuis près de 40 ans.

Dans la pub comme dans la musique, la méthode Gotainer reste la même. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de retrouver des mélodies communes entre ses deux univers. Une pub MV et la chanson Bué partagent les mêmes notes, idem pour Infinitif et Primitif . Quant à la célèbre Belle des champs , elle devient un titre à part entière sur l'album Espèce de bonobo, sorti en 2007.

Avec ses trouvailles, Richard Gotainer crée des images dans ses chansons. "La littérature n'est faite que de ça. Si ça ne passe pas par ce genre de trouvailles, ce n'est pas de la littérature" commente l'artiste avant d'ajouter "non pas que je postule à faire de la littérature, mais je postule en tous les cas à parler français."

Et ces trouvailles sont nombreuses. Dans le titre Espèce de bonobo, "on se tutoie la bouche". Dans une campagne publicitaire pour un couscous , le produit est "comme une fête qui se mange entre amis". Dans Costard cravate , le personnage habite son complet veston comme on habite un appartement. Dans La photo qui jaunit , "on partait faire dans la forêt un tour de bottes en caoutchouc".

Des mots à entendre

C'est bien avec les mots que Richard Gotainer compose ses chansons. L'homme ne sait pas jouer de musique, mais il sait s'entourer. Parmi ses complices historiques, on compte l'ingénieur du son Celmar Engel, le musicien Étienne Perruchon ou le compositeur Claude Engel, à qui Mickael Lapie a succédé en 2007 pour l'album Espèce de Bonobo.

Quelle que soit l'époque, les compositeurs ou les mises en scène, qu'elle soit destinée à la pub ou à sa discographie, une chanson de Gotainer sonne toujours comme du Gotainer.

Pour composer ses textes, l'artiste utilise une méthode d'écriture sur le long terme : "Je peux mettre 24 heures pour écrire un texte, quand j'y reviens, je me rends compte qu'il y a des répétitions, des mal dits... Je vais peut-être passer deux à trois semaines à le réécrire."

L'écriture, ce n'est que de la réécriture. - Richard Gotainer

Des mots à rire

Gotainer fait donc chanter les mots, tous les mots. Il n'hésite pas à jouer avec l'irrévérence, frôlant parfois le vulgaire avec finesse et élégance.

J'aime bien les mots gros, mais je me méfie des gros mots. - Richard Gotainer

Des chansons comme Capitaine hard-rock ou Hallelujah font l'éloge des jurons et injures, des mots que l'artiste entend réhabiliter avec le titre Saperlipopette, extrait de son dernier album.

Comme son ami Marcel Gotlib avant lui, Richard Gotainer s'amuse quand il saute à pieds joints dans le trivial. Pourtant, rien n'est gratuit. L'irrévérence doit toujours servir un propos et ne pas perdre son intérêt premier :

Ce n'est pas parce que c'est de la gaudriole que ce n'est pas de la poésie ! - Richard Gotainer

Le léger Une petite perle raconte sous couvert de douces orchestrations médiévales l'arrivée d'une flatulence bien sentie . Dans le très enfantin Poil au tableau , il est encore question de "prout" mais aussi de crottes de nez, de jeux de cours de récré et d'histoires de Toto. Quant à Quéquette blues, le titre parle de lui-même :

J'aime le gras, mais en tranche fine - Richard Gotainer

Derrière la façade des chansons rigolotes se cache une littérature pointue. Le Youki est un génial exercice d'allitération. Des mots oubliés comme galéjade, baguenauder, en goguette ou même bamboche déboulent sans prévenir au détour d'une strophe.

Car ce que Gotainer ne dit pas, c'est qu'il n'aime pas ce qui est facile. En cuisine, il cherche le bon produit et le beau geste. En musique, il procède de la même façon : il cherche le bon mot utilisé de la meilleure des façons.

Des mots à libérer

Depuis la rentrée, Gotainer ramène sa phrase. Dans ce tout nouveau spectacle , Richard Gotainer monte sur scène pour dire ses chansons dans une mise en scène théâtralisée. Les tubes et les titres moins connus sont alors dépouillés de leur mélodie. Il ne reste que l'auteur face à son public. Ses mots qui prennent une autre dimension.

Les chansons ne sont jamais loin et la présence du guitariste Brice Delage sur scène y est pour beaucoup. En quelques notes, il convoque les mélodies, plante le décor imaginaire des chansons de Richard Gotainer et de leurs saynètes. Chaque chanson est une histoire. Le duo permet, sans jamais faire oublier les mélodies, de faire vivre les textes de Gotainer pour ce qu'ils sont : des morceaux de poésie.

Au cours de mes presque 40 ans de chanson, j'ai tout fait pour qu'on voie bien le nez rouge sur le chanteur. Mais je suis content que maintenant on voie autre chose - Richard Gotainer

Le spectacle Gotainer ramène sa phrase est à voir à Paris jusqu'à la fin de l'année 2022. Dès la rentrée 2023, Richard Gotainer et son complice Brice Delage iront distiller leurs mots lors d'une tournée qui passera partout en France.