Riopy, un artiste à ne pas manquer au Vinci à Tours

RIOPY a sorti le 26 août dernier l’album [extended] BLISS, une réédition de son dernier album complétée de 3 inédits qu’il présentera lors d’une tournée européenne et américaine en 2O22, qui s’arrêtera à Tours, ce vendredi 25 novembre au Vinci. En 2023, c'est en Asie qu'il donnera toute une série de concerts.

Jean-Philippe RIOPY a eu une jeunesse difficile au cours de laquelle le piano a été sa bouée de sauvetage. Riopy est totalement autodidacte qui part tenter sa chance à l’étranger le jour de ses 18 ans. RIOPY n’avait alors qu’une seule et unique envie : vivre de sa musique. Après une dizaine d’années d’errances et au fil de rencontres, comme celle avec Chris Martin qui lui offre un piano, il s’installe à Londres où il commence à composer pour le cinéma (des bandes-annonces de films oscarisés : Danish Girl , The shape of water, Mr Turner ...) et des musiques pour des publicités (Armani, Samsung, Ikea, Peugeot...).

Ce n’est vraiment qu’en 2O2O que ces deux disques rencontrent un succès grandissant principalement aux États Unis et en Asie. Le grand public découvre alors ce virtuose qui apporte grâce à sa musique réconfort et apaisement, au moment où chacun doit affronter une pandémie mondiale. Installé en Angleterre depuis 15 ans, avec désormais une double nationalité franco-britannique, RIOPY a décidé de revenir en France, en août 2O2O pour composer et enregistrer un nouvel album. Jeune père de famille, il décide d’installer sa famille dans le Sud de la France, le temps d’un été, en pleine nature, pour faire naître troisième disque. L'album BLISS dévoile une nouvelle facette du talent de RIOPY. Ce sont ces titres que vous pourrez écouter et découvrir à l'occasion de son concert à Tours, le 25 novembre.