Depuis 2013, le Théâtre de Verdure accueille un festival qui enflamme les guitares et les amplis. Le Rock Fest célèbre sa 8e édition, toujours sous le signe de la solidarité.

Rock Fest : Un max de bruit...Pour la bonne cause !

Quentin Lacrome et Fabrice Miguet (directeur du Rock Fest) "trinquent" dans les transats !

Du 26 au 28 août, c'est LE retour du Rock Fest, événement estival devenu incontournable sur la Côte d'Azur, au Théâtre de Verdure à Nice. Pour la 8e édition, l'idée reste d'allier le rock qui va plaire à toutes les générations, et la solidarité. En effet, chaque Rock Fest est organisé aux profits d'associations, différentes au fil des ans.

Pour 2022, l'association 1 Max de Bruit (qui organise le Festival) a choisi de reverser intégralement les recettes à AUTISME PACA.

100% été - Rock Fest, avec son directeur Fabrice Miguet Copier

Au programme

Pour le dernier week-end du mois d'Août, des reprises et des compos originales nous attendent. A noter cette année, le parrainage exceptionnel de Norbert Krief dit Nono, éternel guitariste, et co créateur du groupe TRUST (Antisocial).

Vendredi 26 aout : PREPARATION H (Compos Punk Rock Ska) / OVERSTEAM (Led Zeppelin) / SQUEALERS (AC/DC) / FRA DOG (Shaka Ponk)

Samedi 27 aout : FRAU FLEISCHER (Compos Electro Rock) / BALLS OUT (Compos Rock) / DEZ:IN:VOLT (Noir Désir) / FAT LIZZY (Thin Lizzy) / NEW JERSEY (Bon Jovi) / LES GRANDES GUEULES (Trust) / KAROLINE (Compos Rock)

Dimanche 28 aout : LES CREVETTES NOIRES (Compos Rock) / SOUTH COUNTRY COMPAGNIONS (Lynyrd Skynyrd) / R.E.S.P.E.C.T (Aretha Franklin) / BECK-OLA (Jeff Beck by Norbert Krief) / AEROBIRDS (Aerosmith)