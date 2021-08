Rolling Stones - "J'ai gardé le chèque de Charlie Watts sans jamais l'encaisser !"

"Géant tranquille", "homme élégant" et "grand architecte de la musique": le taiseux Charlie Watts, batteur et véritable "roc" des Rolling Stones, est décédé ce mardi à Londres à l'âge de 80 ans, a annoncé son agent, suscitant de nombreux hommages dans le monde de la musique. Charlie Watts avait posé ses valises, une partie tout au moins, dans le Gard : il avait acheté une maison à Thoiras dans les Cévennes, près de Saint-Jean-du-Gard. Et à Nîmes, c'est le propriétaire d'un célèbre magasin généraliste d'instruments de musique qui s'en souvient tout particulièrement : Laurent Auday, le patron d'Auday musique.

Les Stones sont venus à deux reprises dans son magasin. La première fois, ils sont "venus voir mon père", explique Laurent Auday. "Il leur a vendu un piano et deux amplis Marshall triple corps rouges absolument magnifiques, on les avait en magasin (..) ça a été un peu folklorique. Imaginez nos parents, ils voient arriver les Rolling Stones. Ils avaient des mallettes avec des billets, des billets de 500 francs. Ils ont sorti la mallette, comme on dit" sourit-il avant d'ajouter : " J'ai même cru comprendre qu'ils étaient ensuite allés chez Citroën acheter deux SM, pareil en cash : tout en billets de 500 francs"

Mais Laurent Auday a aussi un autre souvenir, encore plus personnel. "Un mois après, Charlie Watts vient chercher une deuxième banquette de piano, parce qu'il jouait peut-être à quatre mains.. et il a acheté deux paires de baguettes de batterie. Il m'a fait un chèque du Crédit Agricole, un chèque français. Et sur le moment, je me suis dit, je ne vais pas l'encaisser. J'ai calculé ce matin, _environ 1500 francs soit à peu près 200 euros. Peut-être que sur E-Bay il vaudrait maintenant un peu plus, ça c'est sûr ! (rires)_. C'est difficile trente ans après de dire pourquoi j'ai gardé ce chèque. Comme on dit : dans les grandes maisons, rien ne se perd, donc je le retrouverai un jour (rires) !"

