Romain Watson révélation de la chanson française des Hauts-de-France

Romain Watson a remporté la finale de la première édition du concours de la révélation de la chanson française organisé par France Bleu Nord et France Bleu Picardie en juin 2023.

Trois groupes pour faire ses armes : Atlantys, Watson Klub et Old Tree’z

Originaire d'Arras, Romain Watson a toujours baigné dans la musique. "Mon père était musicien amateur et lors des réunions de familles, il sortait sa guitare pour chanter avec ma mère beaucoup de chansons françaises." Il a commencé la musique par le piano à l'âge de 10 ans puis s'est rapidement mis à la guitare et au chant.

Très vite, Romain rencontre Mélanie et ils fondent le groupe de rock français Atlantys. Le groupe produit deux albums nationaux et signe dans un label. Pendant dix ans, ils font des concerts à travers la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg. On peut les voir en première partie d’artistes tels que Raphaël, Les Fatals Picards, Déportivo, Luke, No One Is Innocent, et dans des salles très célèbres : La Boule Noire (75), Le Zèbre de Belleville (75), L’Antirouille (34), Le Splendid (59), Le Ferrailleur (44)… Puis Atlantys opère un virage vers du rock british et le groupe change de nom pour devenir Watson Klub.

Watson Klub enchaîne alors les premières parties et les festivals (School Is Cool, Luke, R4…). C’est en suivant une formation musicale professionnelle à l’EF2M de Tourcoing que Romain rencontre Moh. Avec l’aide de Mélanie, ils forment le groupe Old Tree’z. Le groupe joue lors de l’édition 2019 du Main Square Festival, ainsi qu’au Pic’Arts, au Grand Mix ou en support de Peter Harper ou de Karimouche.

Depuis Old Tree’z, Romain Watson arrange, enregistre et mixe la musique qu'il produit. Il devient également arrangeur et mixeur pour quelques groupes et artistes de la région : Zèbre, Nox Vale, La Marluche ou Feu Minéral.

Depuis quelques années, Romain Watson a décidé de se lancer dans un projet plus personnel : de la musique Pop au service de textes signés en français. "Se recentrer sur un projet plus intimiste et plus personnel m’apparaît comme une évidence au cours de ces dernières années. Exprimer des idées fortes, parler de sujets qui me tiennent à cœur, rester sincère et accepter qui l’on est, sont autant de mantras qui me donnent l’envie d’avancer dans cette voie."

En 2018, Romain se lance un défi : « écrire une chanson en une journée ». Il partage son aventure sur YouTube et en fait un album 1 Day 1 Song, composé de douze titres de styles parfois très différents, en anglais ou en français.

En 2021, Romain Watson recommence l'expérience en gardant à l’idée de réaliser un album Pop écrit en français, Tout recommencera. L'écriture de cet album lui donne envie de monter sur scène. Pour cela, il s'entoure de trois musiciens : Magic Mélanie aux chœurs et aux percussions, Marine Courtin à la basse et Richard Arroum tantôt à la guitare, tantôt à la batterie.

Romain Watson réalise alors des résidences de création. Une première au Pharos d’Arras en février 2021 et une deuxième à l’Espace François Mitterrand de Bully-les-Mines Chaque jour, il invite un artiste à créer une chanson, avec l’exigence d’une restitution live à la fin de chaque journée !

2022 - 2023 : Avec ses musiciens, Romain Watson réalise une "Release Party" pour la sortie de son album Tout recommencera. Il enchaîne avec une tournée promotionnelle dans les Hauts de France. Ils passent au Zéphyr à Hem (59), au festival musiques en crépuscule à BrayDunes (62), aux Zicophonies à Clermont (60), au Foxy à Wingles (62)...

En juin 2023 Romain Watson remporte le prix de la révélation de la chanson française des Hauts-de-France, les Talents Hauts, de France Bleu. Il remporte également le tremplin Foxy,

Un prochain album, d'une conception plus longue et plus réfléchie, sortira en fin d'année 2023 voire début 2024.

Les prochains concerts :

4 juillet : TBA 07.07 : Montcourt-Fromonville (77)

14 juillet : Aix-Noulette (62)

26 août : Petit Wood, Sémeries (59)

10 septembre : Comines (59)

30 septembre : Aulnoy-lez-Valenciennes (59)

19 octobre : Mazingarbe (62)

27 octobre : Saultain (59)

Les musiciens qui jouent avec Romain Watson sur scène

Magic Mélanie

Percussionniste, choriste et batteuse avec Romain Watson Auparavant, batteuse et chanteuse dans les groupes Atlantys, Watson Klub et Old Tree’z

Marine Courtin

Bassiste et choriste avec Romain Watson Auparavant bassiste avec Atomic Ladies Actuellement bassiste de Nox Vale

Richard Arroum Batteur et guitariste avec Romain Watson Batteur dans Prohibition, Fait Divers et Génération Hallyday

