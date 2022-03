Saint Avertin : Raphaël en concert le 1er Avril

Les chansons de Raphaël nous accompagnent depuis plus de 15 ans maintenant. Il sera sur la scène du Nouvel Atrium ce 1er Avril.

Véritable explorateur de l’intime, sondeur des tourments de l’âme humaine, il ne cesse d’écrire des chansons comme des instantanés de vie, obtenant dès 2005 un succès considérable avec son album Caravane.

En 2017, il reçoit le prix Goncourt de la nouvelle pour Retourner à la mer, un morceau de vie condensé et ciselé, comme ces chansons poétiques et sensibles qu’il écrit si bien.

Pour les concerts de son nouvel et superbe album, Haute Fidélité, il a choisi de créer un spectacle musical : "J’ai toujours rêvé de proposer autre chose qu’un concert, éternelle géographie du chanteur et son groupe qui l’accompagne, l’idée de 'Bande magnétique' est de revisiter toutes ces chansons, de différentes périodes à partir des pistes studios originales réorchestrées en live et envoyées dans des magnétos à bandes par un ingénieur du son un peu particulier qui connaîtrait intimement le contexte de ces chansons, le vrai, le faux, aurait accès à des informations qu’il ne peut pourtant pas connaitre, ne se privant pas de les partager, permettant une mise en abyme aussi amusante que troublante."

Sur scène, le chanteur entraînera le public dans son univers solaire et romantique et s’amusera à jouer avec les illusions à travers un dispositif fantaisiste où il se démultipliera. Un spectacle-concert vraiment pas comme les autres pour Raphaël, qui confirme combien ses chansons accompagnent nos vies et font palpiter nos cœurs.

Raphaël sera sur la scène du Nouvel Atrium de Saint Avertin le 1er Avril 2022. Pour réserver vos places ca se passe ici.