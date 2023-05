Saint-Denis: la ville offre dix places à gagner pour le concert de Beyoncé au Stade de France vendredi

Beyoncé sur la scène du Stade de France pour On The Run Tour en 2014.

Vous cherchez désespérément des places pour le concert de Beyonce vendredi au Stade de France? Bonne nouvelle, la ville de Saint-Denis organise un jeu concours destinés aux habitants. A la clé : dix places pour le show de la chanteuse américaine vendredi soir au Stade de France. Il s'agit de la dernière chance pour assister à l'unique date parisienne de sa tournée Renaissance alors que le stade affiche complet.

C'est sur son compte Instagram que la ville a lancé ce jeu. Pour participer, il faut s'abonner au compte "villesaintdenis" et commenter la publication en mentionnant la personne qui vous accompagnera. Un tirage au sort aura lieu vendredi 26 mai à midi. Les gagnants et gagnantes seront directement contactés par message privé et devront fournir un justificatif de domicile.