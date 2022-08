Saint-Jean-de-Monts : 150 costumes et décors d'Angers Nantes Opéra en exposition au palais des congrès

Une exposition gratuite de 150 costumes et décors d'Angers Nantes Opéra est proposée cet été au palais des congrès Odyssea à Saint-Jean-de-Monts pendant l'été. Parmi ces pièces, une robe dorée teintée de noir a retenu l'attention des visiteurs.

Les costumes et décors retracent les époques et les styles propres à chaque culture.

Des couleurs, des tissus, des coutures... au palais des congrès Odyssea située le long de la côte de Saint-Jean-de-Monts, on s'est mis aux couleurs de l'opéra. Plus précisément celui d'Angers Nantes Opéra, qui prête 150 de ces décors et costumes. Une exposition gratuite qui tient à ouvrir les portes de cet art à tous.

Le parcours permet de circuler entre les différents styles de costumes. " C'est un retour vers le passé. On peut imaginer comment les gens vivaient à cette époque " note Jocelyne. Parmi ces accoutrements, une robe dorée et noire en évasement de trois mètres de long, avec des petites feuilles mortes cousues à son extrémité, impressionne. " Qui a osé porter une telle robe ? " s'interroge Jean, accompagné de sa compagne Collette. " C'est grandiose, je voudrais la même ! " s'exclame-t-elle, un brin jalouse.

La robe de Mélissande surplombe la pièce principale de l'exposition. © Radio France - Rémi Surrans

Un hommage aux longs cheveux de Mélissande

Cette robe est en réalité portée par Mélissande dans la pièce de théâtre "Péléas et Mélissande" jouée pour la première fois en 1902. Alain Surrans, le directeur d'Angers Nantes Opéra, explique les raisons d'un tel résultat. " On est dans une scène importante de la pièce ou Péléas essaie de faire la sérénade à Mélissande, perchée en haut de sa tour. L'idée de la décoratrice et de la metteuse en scène de la production était donc de jouer avec la longueur de la robe, rappelant les longs cheveux de l'héroïne ".

Un résultat visuel magnifique mais qui n'est pas le seul. Entre les kimonos, les costumes d'animaux pour enfants ou encore des vidéos retraçant les techniques de maquillage ou l'élaboration d'un décor, il y a de quoi voir. L'exposition est ouverte jusqu'au 28 août.