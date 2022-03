Samantha Fox, Julie Pietri, Ottawan : gagnez vos places pour Best of 80 le 1er Avril à Amiens

Best of 80 le vendredi 1er Avril au Zénith d'Amiens

Le meilleur des années 80 réuni sur la scène du Zénith d'Amiens le vendredi 1er Avril : c'est best of 80 ! Le spectacle événement qui vous propose 3h de live pour chanter et danser sur vos refrains préférés.

Samantha Fox, Thierry Pastor ou encore Ottawan...

Ce sont pas moins de 11 artistes que vous connaissez, que vous adorez, qui se retrouveront sur la scène du Zénith d'Amiens. Demandez le programme ! Samantha Fox, Thierry Pastor, Julie Pietri, Ryan Paris, Francky Vincent, Alain Llorca du groupe Gold, Patsy, Spagna, Indra, Boris ou encore Ottawan. Que de souvenirs ! Que de sourires ! Que de plaisir !

Gagnez vos places sur France Bleu Picardie !

Ecoutez France Bleu Picardie chaque jour et gagnez vos places pour aller applaudir Best of 80 le vendredi 1er Avril au Zénith d'Amiens. Et ce n'est pas une blague... :)