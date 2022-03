Scorpions en concert à Arkéa Aréna de Floirac le 20 juin 2022

"Rock Believer" c'est le nom de la nouvelle tournée mondiale de Scorpions. Le groupe annonce aujourd'hui son retour avec un album à venir et une tournée mondiale qui passera à l'Arkéa Aréna de Floirac à la veille de la fête de la musique, le lundi 20 juin 2022.

Scorpions, le retour

L'histoire d'amour entre le groupe allemand et la France dure depuis longtemps, plus de 50 ans, mais Scorpions, c'est aussi un succès mondial: 100 millions d'albums vendus à travers la planète. Ses tubes "Still loving you" (1984) et "Wind of change" (1991) sont encore dans toutes les têtes. Pour l'histoire, Scorpions a été le premier groupe de rock à se produire au palais omnisports de Paris- Bercy en 1984 et les membres du groupes seront de nouveau cette année dans cette salle, rebaptisée depuis AccorHotels Arena. Les derniers concerts que le groupe a donnés en France remontent à 2019.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

7 concerts en France, la billetterie est ouverte.

Scorpions va prochainement sortir un nouvel album et parallèlement repart sur les routes pour 7 concerts en France: Toulouse, Lille, Nice, Amnéville, Clermont-Ferrand, Paris et Floirac en Gironde à l'Arkéa Aréna le lundi 20 juin 2022. Les Scorpions feront également une halte à Clisson, en tête d'affiche du Hellfest, complet depuis plusieurs mois.

La billetterie pour ces concerts est déjà ouverte. Prix des places de 74 à 96 euros.