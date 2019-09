Sélestat : Cachou Cachou, un groupe composé d'artistes en situation de handicap, sort son premier album

Six des sept membres du groupe sont en situation de handicap. Ils travaillent pour l'Évasion, un Etablissement de service et d'aide par le travail basé à Sélestat. Ils sont fiers de sortir leur premier album d'ici quelques mois et qu'on les considère avant tout comme des musiciens.

Sélestat, France

Cachou Cachou se produit en concert une vingtaine de fois par an, mais c'est la première fois que le groupe sort un album (six titres au total). C'est l'aboutissement d'une année de travail avec une compositrice, Marie Gélis. Les voix ont été enregistrées fin août, il reste à faire le mixage et la création visuelle. Le CD sortira à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.

"Je n'ai jamais eu l'occasion de faire un album avec un groupe, je suis très très fier de moi, s'enthousiasme Geoffrey, le batteur de Cachou Cachou. C'est un véritable bonheur d'être avec des bons musiciens, des bons chanteurs. _C'est un plaisir de sortir le CD, puis il faudra le vendre pour nous faire connaîtr_e, c'est ça qui compte".

Dans ce groupe, il y a donc six personnes en situation de handicap mental ou psychique, plus Frédéric Rieger (à la fois le guitariste de Cachou Cachou et l'éducateur qui encadre les six autres membres du groupe). Ils répètent quotidiennement comme des professionnels et l'Évasion de Sélestat, l'Etablissement de service et d'aide par le travail, les rémunère pour cela. Laëtitia, la seule femme du groupe, s'épanouit en chantant : "Le matin, parfois je ne suis pas de bonne humeur, alors ça m'apporte du plaisir, de la joie et de la confiance aussi".

Des musiciens avant tout

Et à travers leurs compositions, comme "Jugez-moi", le principal titre de leur CD, les membres de Cachou Cachou ont eu une belle occasion de s'exprimer. "Le message, c'est qu'on est comme tout le monde, qu'il n'y a pas de différences et qu'on a chacun notre handicap, explique Gilles, qui est aux claviers. C'est montrer que ce qu'on retient de nous, c'est pas le handicap, c'est la musique, qu'on ne voit même pas de handicap finalement, c'est qu'on est musiciens avant tout".

Et quand ils se produisent sur scène, la magie opère souvent. "L'énergie circule entre eux, sur scène c'est bluffant, on se fait déborder parfois par des émotions, raconte Frédéric Rieger. On est ravis quand on descend de scène et quand on est interpellés pour savoir qui a finalement quel handicap. Souvent je dis que c'est la meilleure des questions et je ne donne pas de réponse. On casse les repères des gens. Chacun se retrouve avec des petits questionnements qu'il emmène chez lui et peut-être que ça va un peu changer les choses au bout d'un moment".

Cachou Cachou, ce groupe presque comme les autres, est à découvrir le samedi 21 septembre à Châtenois ou encore le 3 octobre à Sélestat, lors du lancement de la saison de l'Évasion.