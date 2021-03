Semaine spéciale Enfoirés sur France Bleu à l'occasion de la diffusion du concert le 5 mars

France Bleu, la radio officielle des Enfoirés choisie par les bénévoles des Restos du Cœur, lance un véritable compte à rebours !

A partir du lundi 1er mars, vous allez découvrir les coulisses de cette édition si particulière du concert des Enfoirés au profit des Restos du Cœur ! Au micro de Quentin Lhuissier, les artistes vont se succéder pour dévoiler peu à peu les secrets de fabrication de ce rendez-vous annuel : Zazie, Jean-Louis Aubert, Claire Keim, Mimie Mathy, Amel Bent, Inès Reg, Isabelle Nanty et bien d'autres encore...

Une édition historique, maintenue malgré la pandémie, sans public mais avec des émotions fortes. Hommage à Francis Cabrel, reprise de certaines des plus belles chansons de notre répertoire, les artistes se mobilisent plus que jamais pour vous offrir un spectacle malgré tout. Un spectacle dont les fonds récoltés viendront aider les bénéficiaires des Restos du Cœur.

L'occasion pour France Bleu de soutenir également la grande Collecte Nationale organisée par l'association fondée par Coluche, les 5, 6 et 7 mars. Les Restos du Cœur se sont donné pour objectif de dépasser les 7 400 tonnes de denrées collectées soit plus de 7 millions de repas supplémentaires pour les plus démunis. Cette Collecte est aussi l’occasion d’obtenir des produits plus variés et de diversifier les dotations alimentaires. Les 44 locales du réseau France Bleu sont mobilisées et vous feront découvrir comment s'organise la Collecte Nationale près de chez vous !

Le flyer de la Collecte Nationale

Également disponible dès le 6 Mars : le double CD/DVD du concert ! Chaque CD ou DVD acheté c’est 17 repas offerts aux Restos du Cœur. Vous pouvez aussi dès à présent acheter de nombreux produits aux couleurs des Enfoirés sur la boutique officielle ! La boutique ferme le 14 mars et l’intégralité des profits est reversé aux Restos du Cœur.

Le double CD/DVD du concert 2021

France Bleu vous donne rendez-vous le 5 Mars dès 19h, pour une soirée 100% Enfoirés ! avant le grand concert des Enfoirés sur TF1 et en simultané sur France Bleu, plus que jamais fière d'être partenaire des Restos !

