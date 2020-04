Semaine spéciale restos du coeur : des lycéens landais mobilisés pour les restaurants du coeur

Les deux associations socio-éducatives Maisons des lycéens (MDL) n’ont pas baissé les bras pendant ce confinement lié au Coronavirus. Les lycéens des deux établissements Montois, unis depuis plusieurs années pour mener à bien des projets musicaux, ont décidé de proposer aux lycéens dès le 13 avril dernier, un « challenge artistique » via Instagram (mdldespiauofficiel) au profit de l’association départementale des Restaurants du cœur.

A l’origine les musiciens et chanteurs des associations lycéennes devaient se produire sur la scène du Café’music le 9 mai 2020 pour un « concert solidaire » au profit des Restos du cœur. L’actualité oblige, déçus mais réactifs ils ont contacté Monique Albouy, responsable départementale, pour lui proposer de lancer un challenge pour souligner le travail remarquable effectué par les Restos du cœur landais. Et à l’issue du challenge, début mai, les deux associations se réuniront virtuellement pour décider du montant du don financier qu’ils effectueront pour aider les bénéficiaires des Restos.

Nicolas Salines, Cpe et référent MDL Despiau, ne peut cacher « son admiration pour l’engagement de ces jeunes qui dans leurs lycées agissent collectivement. Jesse et Léa, président(e)s, ou bien Nicolas, Enzo, Florent, Luna et tous les participants ont su fédérer et maintenir le lien entre les lycéens pour éviter qu’ils se replient sur eux-mêmes. Ils ont su faire converger les énergies pour soutenir les familles landaises en difficultés mais aussi valoriser l’action des bénévoles. Je leur souhaite de se retrouver physiquement au Café’music en 2021 pour proposer un concert inoubliable et toujours au profit des Restos ».

Mission Enfoirés, le concert 2017 des Enfoirés sur TF1 samedi 2 mai

Toute la journée du samedi 2 mai, France Bleu Gascogne bouleverse ses programmes et consacre une journée spéciale aux Restos du Coeur, en première ligne plus que jamais pendant cette crise sanitaire, comme le rappelait sur France Bleu Patrice Blanc, le président de l'association il y a quelques semaines.

En janvier 2017, les Enfoirés ont enflammé le Zénith de Toulouse lors de sept concerts exceptionnels. Fidèles à l'appel lancé par Coluche dès 1985, trente-sept artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse.

France Bleu qui est plus que jamais la radio partenaire officielle des enfoirés et des restaurants du coeur.