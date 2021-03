Serge Gainsbourg traumatisé par Lucien Guimbard

Serge Gainsbourg s'est réfugié derrière le personnage de Gainsbarre dans les années 1980. Mais connaissez-vous l'origine de cet alter ego ?

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec revient sur l'histoire de Serge Gainsbourg. En compagnie de Bertrand Dicale, journaliste sur France Info et France Musique, elle décrypte aujourd'hui le traumatisme qui a transformé Serge Gainsbourg en Gainsbarre.

Aux armes et cætera

L'album de Serge Gainsbourg intitulé Aux armes et cætera est publié en 1979. Sur ce disque enregistré en Jamaïque, l'artiste s'essaye au style reggae et propose une relecture de la Marseillaise, l'hymne national français. Le titre passe relativement inaperçu à la sortie de l'album.

La publication d'un article de Michel Droit dans le Figaro Magazine met le feu aux poudres quelques mois plus tard.

D'après Bertrand Dicale, l'auteur y déclare que "Serge Gainsbourg a profané la Marseillaise ce qui ne serait pas grave s'il n'était pas juif". L'argument de Michel Droit est que cet affront va provoquer un nouvel antisémitisme, une accusation que Gainsbourg balaye de moulte arguments.

La violence de cet épisode est pour Serge Gainsbourg une blessure dont il ne se remet pas.

Serge Gainsbourg et Lucien Guimbard

Serge Gainsbourg rappelle publiquement qu'en tant qu'enfant juif français, il a porté l'étoile jaune pendant la seconde guerre mondiale. Il doit la vie à des Justes qui l'ont caché, lui donnant même une fausse identité : celle de Lucien Guimbard.

Profondément traumatisé par l'antisémitisme auquel il a fait face suite à la publication de Aux armes et cætera, Serge Gainsbourg s'invente un alter ego : Gainsbarre. Ce double-maléfique, comme le dit Bertrand Dicale, multiplie les provocations et n'apparaît plus dans les médias que saoul et mal rasé.

Ses provocations cachent mal l'hypersensibilité du chanteur qui met en avant, par ce personnage, quelques-uns des traumatismes auxquels il a été exposé.