Serge Llado, Silvàn Areg et le confinement avec l'association ALDP à Perpignan

Connexion chanson avec les Pyrénées-Orientales en compagnie de Silvàn Areg, le chansonnier des P.O Serge Llado passe un moment de sourire et de dérision avec nous et on s'intéresse à des activités familiales à la maison avec une association de la capitale du Roussillon.

La Grande Confinade, c'est notre rendez-vous avec celles et ceux qui comme nous, sont en confinement. Des gens des Pyrénées-Orientales ou tout simplement connus et appréciés chez nous car ce sont des personnalités.

Nous sommes en Facebook Live du lundi au vendredi durant ce confinement entre 17h et 18h et ensuite il y a du replay.

La Grande Confinade c'est un rendez-vous de divertissement avec une partie de l'équipe de France Bleu Roussillon depuis nos domiciles respectifs, on est comme vous, à la maison.

ALDP, association

ALDP, ça signifie, Association des Loisirs de la Diversité et du Partage. C'est une association de Perpignan créée en 2016 qui a pour objectif d'améliorer le « vivre ensemble ». Première mission, permettre aux enfants et aux adolescents de pouvoir habituellement partir en vacances avec l'organisation de séjours à travers le sport, l'art et les activités culturelles avec des jeunes qui deviennent « acteurs » de leurs projets avec un centre d’hébergement à Campôme et un autre à Eyne et avec un élément très important, le respect de l'environnement

Par ailleurs ALDP s'occupe de 4 centres d'A.L.A.E., Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole, à Perpignan et de 5 accueils de loisirs sans hébergement à Perpignan également.

Il y aussi toute une partie ateliers, solidarité, développement social, formation notamment au BAFA. L'ALDP est partenaire des Dragons Catalans(Rugby à XIII) pour les animations d'avant-match et de mi-temps au stade Gilbert Brutus.

Actuellement suite à la crise et coronavirus et avec le confinement ALDP propose deux actions à distance.

« C.L.A.S. »

Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité avec une permanence téléphonique pour apporter des conseils du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h au 06 63 41 56 76.

« Les petits moments de confinement de l'ALDP »

Des activités manuelles, sportives, créatives, des tutos sur les réseaux sociaux.

Notre invité, Lounes Mammar président d'ALDP.

Silvàn Areg

Silvàn Areg auteur-compositeur-interprète, chanteur et rappeur, coauteur-compositeur aussi. Il a notamment travaillé avec Claudio Capéo. Cet artiste originaire de Clermont-Ferrand est aussi prof de sport. Un nouvel album « sur le fil » et de nombreux fans en Pays Catalan. On au eu l'occasion de découvrir Silvàn Areg à la télé dans l'émission « Destination Eurovision ».

Serge Llado

Serge Llado est chansonnier, un grand artiste du Pays Catalan qui est allé faire carrière à Paris, il a d'ailleurs eu l'occasion de sortir un disque en 1981 intitulé « De Perpignan à Paris ». Serge qui parle aussi Catalan et Espagnol a grandi dans un famille d'artistes et il a appris la guitare jazz dans un groupe de Gospel. Une fois à Paris c'est dans l'univers des cabaret qu'il a l'occasion de s'exprimer et il a notamment joué à l'Olympia. Entre parodies, one man show, auteur pour imitateur et « hallucinations auditives » dans les chansons, Serge sait nous charmer, nous surprendre et nous faire sourire.

Les jeux de la Grande Confinade : l'objet du grenier de Lydie, quiz, blind test de Julio Leone avec sa guitare.

Josiane Coranti évoque la télé avec Cyrano de Bergerac à l'honneur.

Guillaume Clavaud dresse le portrait de l'un de nos invités.

Arno Visconti lit vos messages en direct.

