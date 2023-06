"Si possible heureux" le nouvel album de Blankass dans une Nouvelle Scène en direct de la BAM à Issoudun !

Guillaume et Johan Ledoux, Charlie, Jérôme et Alain en pleine répet' à la BAM !

A quelques jours de leur passage sur la scène de l'Auditorium au Printemps de Bourges le 21 avril dernier, et pour fêter la sortie de leur nouvel album "Si possible heureux", le groupe berrichon BLANKASS a accueilli Manuel Bonnefond en pleine répétition durant leur résidence à la Boîte à Musique à Issoudun... Guillaume et Johan Ledoux sont les invités de la Nouvelle Scène, la guitare en bandoulière !!!

Les guitares de Blankass !!! © Radio France - Manuel Bonnefond

