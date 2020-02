La 3e édition du France Bleu Live Festival se déroule cette année aux 2 Alpes dans l'Isère. C'est le duo d'artistes Vitaa et Slimane qui rejoint Jean-Louis Aubert et Claudio Capéo, pour un événement qui s'annonce exceptionnel.

Vitaa et Slimane invités du France Bleu Live Festival aux 2 Alpes

Les Deux Alpes, Mont-de-Lans, France

Cinq artistes sont conviés pour quatre concerts d'exception les 14, 15, 16 et 17 avril prochain, au cœur des montagnes dans la station des 2 Alpes.

C'est le duo Vitaa et Slimane qui se produira sur la scène du Palais des Sports de la station iséroise, le mercredi 15 avril. Toujours en tête des ventes en France avec leur album VersuS, écoulé à plus de 300 000 exemplaires, leur titre "Avant toi" est à retrouver dans la playlist de France Bleu. Les deux amis surfent sur la vague du succès : auréolés d'une Victoire de la musique de la chanson originale de l'année pour leur titre "Ça va, ça vient", le duo va également démarrer une tournée commune. En quelques mois, Vitaa et Slimane qui viennent également de rejoindre la troupe des Enfoirés sont devenus incontournables !

Un événement à suivre avec France Bleu Isère qui vous fera vivre les coulisses du festival en compagnie des artistes.

Rendez-vous aux 2 Alpes au Palais des Sports du 14 au 17 avril pour le France Bleu Live Festival.

