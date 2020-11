So Breizh ! en live sur le Facebook de France Bleu Breizh Izel ce vendredi 27 novembre à 20h00 !

Une soirée exceptionnelle à suivre en direct le vendredi 27 novembre à 20h en partenariat avec le Théâtre de Cornouaille, An Tour Tan, France 3 et France Bleu Breizh Izel !

So Breizh ! en live

Concert le vendredi 27 novembre 2020, à 20h en direct

Retransmission sur le Facebook de France Bleu Breizh Izel

Le Théâtre de Cornouaille et le Festival de Cornouaille vous donnent rendez-vous sur internet pour une soirée spéciale en direct du Théâtre de Cornouaille avec les groupes Forj Sextet et Descofar. Malgré la fermeture de nos salles au public, la vie artistique continue ! Pour vous offrir un temps festif autour des musiques bretonnes à danser, les groupes Forj Sextet et Descofar, qui devaient être programmés dans le cadre de la soirée So Breizh ! du 6 novembre dernier, seront sur le plateau du Théâtre de Cornouaille pour un concert diffusé en direct.

Mael LE GUENNEC de France 3 et Clément SOUBIGOU co animeront le concert

So Breizh ! la soirée sera donnée en direct sur internet : cet événement co-organisé par le Théâtre de Cornouaille et le Festival de Cornouaille (dans sa programmation « automne-hiver »), aura lieu ce vendredi 27 novembre à 20h en direct du théâtre quimpérois et retransmis notamment sur la page Facebook de France Bleu Breizh Izel. Au programme 2 groupes : Descofar (trio finistérien avec 2 harpes électriques et des percussions) et Forj sextet et leurs musiques de haute Bretagne.

Le concert So Breizh ! avec Descofar et Forj sextet est gratuit ce vendredi à 20h sur les pages Facebook du Théâtre de Cornouaille ou du Festival de Cornouaille, sur le site de France 3 Bretagne ou sur la page Facebook de France Bleu Breizh Izel.

Forj sextet

Voilà plus de cinq ans que Forj est sur la route pour faire vibrer les parquets avec une musique à danser de Haute Bretagne. Au départ, il y a la flûte traversière de Kenan Guernalec et la guitare douze cordes d’Alan Vallée réunies autour du chant de Clément Le Goff. En 2019, le trio devient sextet, rejoint par Loumi Seveno au violon, Marcus Camus à la batterie et Hubert Fardel à la contrebasse. Une formule étoffée, qui donne encore plus d’énergie à ce répertoire en provenance de la Loire et de la Vilaine. Au printemps 2020, le groupe fait appel à la plume de Bertrand Obrée pour composer un nouveau corpus de chants à danser essentiellement en Gallo, la langue d’oïl de Haute Bretagne. Le portrait du chanteur de Forj sextet, Clément Le Goff est à écouter sur France Bleu Breizh Izel

Descofar

Deux harpes électriques, des percussions et de l’électronique pour mettre la musique celtique traditionnelle sous haute tension. Issu de cette génération de musiciens bretons qui croisent les influences et ébouriffent la tradition, Descofar construit une machine à explorer la danse, efficace et intense, entre rythmiques urbaines et improvisations. Avec Yvon Molard aux percussions digitales et électroniques (tablas, derboukas, djembe…), Alice Soria‐Cadoret et Nikolaz Cadoret aux harpes électriques, le trio s’empare de cette « nouvelle lutherie » de façon inattendue pour questionner le répertoire et réinventer le folklore avec une liberté inouïe. Gavotte, plinn, valse, ridée…