Soirée concert à Rastatt avec Serge Rieger

Auf Einladung der Badischen Heimat gestaltet der Elsässer Serge Rieger am 19. Februar um 20:00 Uhr einen besonderen musikalischen Abend im Landratsamt Rastatt. Serge Rieger singt und spielt in französischer, vor allem aber in elsässischer Sprache und begeistert seit Jahren sein Publikum links und rechts des Rheins.

Serge Rieger schreibt und vertont seine Lieder, seine Lieblingsthemen sind der Respekt des Lebens und die Bewahrung der Elsässischen Kultur. Er selber spielt Gitarre und Mandola. Er singt auch ab und zu ein Jiddisches Lied, weil diese Sprache so nah an dem Elsässerdeutschen Dialekt liegt. Rieger ist auch Mitglied verschiedener Bands und musikalischer Gruppen und verfolgt dabei ganz unterschiedliche Stilrichtungen wie Blue Grass oder keltische Tänze.

Die ursprünglich für diesen Abend vorgesehene „Rastatter Lesung“ mit Brigitte Wagner und Hans Florian findet aus organisatorischen Gründen am 17. Juni im LRA statt.

Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos gibt es beim Kreisarchiv Rastatt 07222/381-3581.