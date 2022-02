Sortez vos agendas ! Guizmo du groupe Tryo est notre invité exceptionnel le 28 février !

Lundi 28 février entre 7h et 11h, France Bleu Armorique vous invite à passer la matinée en compagnie de l'artiste qui a choisi, voilà maintenant bien des années, de rejoindre la terre de ses ancêtres en s'installant en Ille et Vilaine.

Avant de retourner à l'école pour parler écologie et offrir un showcase à deux classes choisies en France par le groupe Tryo (pour en savoir plus et participer, voir notre article), Guizmo partagera avec vous durant 4 heures ses coups de coeur, les causes qui lui sont chères et son amour pour la Bretagne.

Vous aussi, posez vos questions à Guizmo

À partir de 8h15, il vous suffira d'appeler France Bleu Armorique au 02 99 67 35 35 ou de laisser un message sur notre page Facebook pour participer à cette rencontre exceptionnelle en posant vos questions à notre invité.

Depuis plus de 25 ans, le groupe Tryo s'engage dans ses textes sur de grands thèmes de société. Dès le premier album du groupe Mamagubida, Guizmo signait le désormais culte "Hymne de nos campagne" et plaçait l'écologie comme une des préoccupations majeure pour Tryo.

Sept albums plus tard et face à l'urgence, le groupe garde la même recette pour faire bouger les lignes avec Champs de batailles, leur nouvel opus : Une musique solaire pour porter des textes qui poussent à la reflexion.

Si le son de Tryo a évolué du reggae acoustique vers des arrangements plus contemporains, le regard sur la société lui, reste le même qu'au premier jour.

Pour preuve les thématiques abordées : L'amour, la préservation de la planète, les souffrances animales etc...

Autant de sujets qui passionnent Guizmo et qu'il sera heureux de partager avec les auditeurs de France Bleu Armorique le lundi 28 février entre 7h et 11h.

Retrouvez l'actualité du groupe Tryo sur Tryo.com, Facebook, Instagram, Twitter et Youtube.