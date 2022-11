Spectacle de la saison à la Maison de Beaucourt 2022 - 2023

Fan de Leonard Cohen ?

Vous allez être bien servi avec H-Burns rocker français, & The Stranger Quartet, quatuor à cordes de talents avec Pauline, Mélie Fraisse Gouverneur (ou Lonny) et Sauvage, ainsi qu'Antoine, multi-instrumentiste, arrangeur et compagnon de voyage depuis 15 ans. Ils vous offriront un hommage très personnel avec des concerts conçus comme transgénérationnelles.

Ne ratez pas leur concert, le vendredi 18 novembre 2022 à 20 h 30 à La Maison à Beaucourt , place salengro.

Même sans être fan de Leonard Cohen, vous finirez par tomber sous leurs charmes !